Западу необходимо изменить сферу применения и улучшить контроль за соблюдением ограничений.

Ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов первое время работало, сокращая доходы Кремля, но Москва нашла способ обойти санкции. Российский "теневой" флот сократил прогрес от усилий Запада.

Агентство Bloomberg пишет, что попытки ужесточить контроль за соблюдением ограничений были либо перформативными, либо неэффективными. Тем временем Китай, Индия и Турция ведут бурный бизнес по переработке российской нефти в авиационное топливо и другие нефтепродукты, которые затем легально продаются в страны Европейского союза, США и другие регионы.

Введение санкций против большего числа теневых танкеров должно ограничить их общее количество, доступное Владимиру Путину. Однако, чтобы добиться реального эффекта, западным странам придется нацелиться на покупателей, включая нефтеперерабатывающие компании, покупающие нефть по ценам выше предельных, и финансовые институты, способствующие таким покупкам.

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Условия удачны: при ценах на сырую нефть в районе 75 долларов за баррель любые перебои в поставках должны быть преодолимы. Более серьезной проблемой будет дипломатическая. Индия, которую США рассматривают в качестве партнера по безопасности, уже возмущена необходимостью соблюдать американские санкции в отношении Ирана и других стран, а Китай демонстрирует все большую готовность ответить на ограничения Вашингтона. Предоставление компаниям и банкам разумного срока для принятия мер, прежде чем они попадут под вторичные санкции, может ослабить некоторые трения.

Тем временем ЕС должен стандартизировать правоприменительные меры, которые отличаются в разных странах-членах, и обеспечить выделение достаточных ресурсов на эти цели. Требование к судовладельцам представлять более подробные документы с разбивкой по различным услугам затруднит их фальсификацию.

Санкции почти всегда пытаются обойти. Тем не менее, они повышают стоимость войны для Путина, чья экономика испытывает серьезные проблемы. Кроме того, они дают Украине и западным лидерам, в том числе избранному президенту США Дональду Трампу, преимущество для заключения соглашений. В оставшееся время Джо Байден должен стремиться оставить преемнику как можно больше рычагов давления на Москву, чтобы возможные переговоры о прекращении войны в Украине прошли как можно лучше.

США готовит новый пакет санкций против России

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых крупных санкций против российского энергетического сектора. Это будет прощальный удар его администрации в финансовой войне против Владимира Путина.

По информации нескольких источников, санкции будут направлены на "теневой флот", а также на российских экспортеров нефти, которые до сих пор не попали в "черный список". Отмечается, что рассматривается даже отзыв лицензии, позволяющей банкам обрабатывать операции с российскими энергоносителями. Если санкции будут введены, то ограничения могут помочь сформировать экономическое и внешнеполитическое наследие Байдена до инаугурации Трампа.

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