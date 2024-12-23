Отмечается, что наибольшим спросом на вторичном рынке пользуется более дешевое жилье.

В Украине постепенно восстанавливается рынок недвижимости. О стремительном росте говорить не приходится из-за ситуации с безопасностью.

"В первую очередь из-за угроз безопасности мы не ожидаем стремительного восстановления рынка недвижимости в ближайшее время", - говорится в Отчете о финансовой стабильности, опубликованном НБУ.

Отмечается, что последние полгода аренда дорожала соразмерно со стоимостью жилья, поэтому "цена к аренде" в Киеве осталась на уровне 10х, что свидетельствует о том, что что покупка жилья является хорошей альтернативой аренде. В то же время военные риски изменили правила игры: население не готово инвестировать средства в покупку жилья на таких условиях, как раньше.

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По данным НБУ, спрос на покупку жилья медленно оживляется, особенно на вторичном рынке. Количество договоров купли-продажи росло в каждом из кварталов, но достигло лишь 70% от довоенного уровня.

Наибольшим спросом на вторичном рынке пользуется более дешевое жилье. Медианная площадь приобретенных квартир - 48 кв. м, а домов - 71 кв. м. При этом возраст жилья, которое чаще всего покупают, старше 35 лет, лишь четверть - до 15 лет.

Подавляющее большинство сделок на вторичном рынке заключалось для приобретения жилья за пределами областных центров - 78% сделок, на Киев приходится 10% сделок. Среди украинцев большей популярностью пользуется жилье в западных городах.

Несмотря на то, что первичный рынок жилья мало интересует украинцев, стоимость растет динамичнее, чем на вторичном. Прежде всего дорожает жилье в западных регионах. Цены выросли на 17-18% с начала года, а в Киеве и некоторых других крупных городах - на 9%. В основном цены растут из-за курса валют и роста себестоимости строительства.

Рынок недвижимости в 2024 году в Украине - последние новости

Директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец заявила, что в случае новой возможной волны веерных отключений, по предварительной оценке, спрос на первичном рынке может упасть в среднем на 50%. Вместе с тем спрос может вернуться к предыдущим показателям сразу после относительной стабилизации энергетики.

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