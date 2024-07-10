За год больше всего подорожало масло, фрукты, сыр и молоко.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении составила 4,8%, ускорившись с 3,3% в мае. Инфляция на потребительском рынке в июне по сравнению с маем составила 2,2%, с начала года – 4,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Что касается годового изменения цен на продукты питания, то за год больше всего подорожало масло (на 15,8%), фрукты (на 11%), сыр и мягкий сыр (на 8,1%) и молоко (на 7,7%). Подешевели же с прошлого июня больше всего яйца (на 22,4%), овощи (на 17,9%) и сахар (на 11,5%).

При этом хотя яйца за год подешевели довольно значительно, за месяц, по сравнению с маем, цены на них выросли на 15,5%. Также с мая на 0,4-3,2% выросли цены на продукты переработки зерновых, сахар, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, безалкогольные напитки, рис, масло, овощи. В то же время на 0,1-2,6% снизились цены на сало, молоко, мясо и мясопродукты, кисломолочную продукцию, фрукты.

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Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 17,4% за месяц произошел главным образом за счет повышения цен на электроэнергию на 63,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10%.

Потребительские цены в Украине

В Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ указано, что потребительская инфляция ускорилась в июне, в частности, из-за исчерпания прошлогоднего урожая и падения курса гривни. В мае цены на продукты в Украине падали из-за большего объема продукции старого урожая на рынке.

Как писал УНИАН, цены на овощи в Украине в мае росли из-за более дорогой продукции нового урожая. При этом цены на молоко пошли вниз, а наибольшее падение показали яйца.

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