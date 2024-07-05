Отмечается, что инфляция ускорилась.

В мае цены на продукты в Украине падали из-за большего объема продукции старого урожая на рынке. Фактическая потребительская инфляция в этом месяце ускорилась до 3,3%, но была ниже прогноза НБУ.

В Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ указано, что потребительская инфляция ускорилась в июне, в частности, из-за исчерпания прошлогоднего урожая и эффектов от девальвации гривны. Годовая инфляция выросла примерно до 5% - до цели Нацбанка.

Дальнейшее снижение цен на продукты происходило благодаря большему предложению из-за теплой погоды в начале этого года, а также из-за большого урожая в прошлом году и переориентации производителей на внутренний рынок.

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Стоимость картофеля и свеклы, как и цены на некоторые фрукты, оставались высокими из-за ограниченного предложения качественной продукции. Что касается животноводства, то снижались цены на яйца.

При этом в мае ускорился рост цен на горючее из-за истощения запасов, ввезенных по более низкой цене, ослабление курса гривны, а также рост цен на нефть.

По оценкам НБУ, с июня ожидается рост административной инфляции с учетом повышения тарифов на электричество.

В январе-мае этого года продолжился тренд на замедление инфляционных процессов - потребительская инфляция оказалась самой низкой за последние годы и составила всего 2%. Впрочем, есть факторы, которые могут привести к ускорению роста цен.

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