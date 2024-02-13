Медленнее ожиданий дорожали продукты питания, кроме того, более низкими темпами росли цены на топливо, транспорт и табачные изделия.

В январе фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза Национального банка.

Медленнее ожиданий дорожали продукты питания, кроме того, более низкими темпами росли цены на топливо, транспорт и табачные изделия. Фундаментальное инфляционное давление, отраженное в показателе базовой инфляции, в январе также ослабло, хотя и менее заметно, чем ожидалось, говорится в комментарии от НБУ.

"Подорожание обработанных продовольственных товаров и в дальнейшем замедлялось (до 5,5% г/г). Это объясняется дальнейшим отражением эффектов от хороших урожаев, в частности, снижением давления со стороны расходов бизнеса на пищевое сырье и корма", – говорится на сайте регулятора.

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В частности, притормозил рост цен на хлеб, мучные и кондитерские изделия, мясные продукты. Углубилось падение цен на подсолнечное масло и замедлилось подорожание продуктов его переработки. В то же время ускорилось подорожание рыбных и молочных продуктов.

"Последнее может быть следствием блокирования границ, повлекшего меньшее предложение импортной продукции, дополнительные логистические расходы и меньшие сроки реализации этих товаров", – поясняют в НБУ.

Согласно комментарию, цены на непродовольственные товары незначительно снизились (на 0,2% г/г) прежде всего за счет углубления падения цен на одежду и обувь.

Зато цены на другие непродовольственные товары, в частности электронику и бытовую технику, замедлили темпы снижения по сравнению с декабрем.

Одновременно темпы роста стоимости услуг в январе замедлились до 10,1% в годовом измерении. Умереннее дорожали услуги кафе и ресторанов под влиянием уменьшения давления со стороны расходов на продовольственное сырье.

Также замедлился рост стоимости медицинских, ветеринарных, финансовых услуг, страхования, обслуживания автомобилей, кинотеатров, химической чистки. Зато быстрее дорожали отдельные услуги по содержанию жилья и услуги по личному уходу как из-за повышенного спроса, так и из-за дефицита квалифицированных кадров.

Вместе с тем рост цен на сырые продукты питания незначительно замедлился до 2,1% г/г.

"Рост цен на молоко притормозил на фоне сокращения экспорта и соответствующего увеличения объемов сырья на внутреннем рынке. Стоимость яиц в годовом измерении ощутимо снизилась благодаря наращиванию производства и переориентации производителей на внутренний рынок. В дальнейшем дешевели крупы и мука, отражая низкие экспортные цены и увеличение производства. Углубилось падение цен на сахар из-за высокого урожая сахарной свеклы", – объясняют в НБУ.

Зато стремительно подорожали овощи борщевого набора из-за сокращения предложения качественной продукции. Помидоры росли быстрее из-за поступления более дорогих тепличных продуктов, а яблоки – из-за ограниченного внутреннего предложения. Также замедлилось падение цен на цитрусовые.

В то же время дальше медленнее дорожали алкогольные напитки и табачные изделия из-за уменьшения давления со стороны производственных затрат и значительного давления со стороны нелегальной продукции.

"Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию. Зато ускорился рост цен на некоторые лекарства на фоне как подорожания импорта, так и увеличения спроса вследствие сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ", – отмечают в НБУ.

Вместе с тем цены на топливо находились практически на уровне января прошлого года. Это обусловлено прежде всего снижением мировых цен на нефть и диверсификацией путей поставки горючего.

"В январе инфляция замедлялась быстрее прогноза. Такая динамика обусловливалась увеличением предложения отдельных продуктов питания, вторичными эффектами от значительных урожаев, снижением мировых цен на нефть и последующим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ. В то же время благоприятные эффекты временных факторов снижения инфляционного давления постепенно исчерпываются, а риски усиления инфляционного давления сохраняются, прежде всего из-за влияния войны", – говорится в комментарии.

Цены в Украине

Ранее УНИАН писал, что на замедление инфляции в январе 2024 года повлияли ряд факторов, в частности, сокращение совокупного спроса – на 25% относительно довоенного уровня. Также на снижение уровня инфляции повлияло перенасыщение внутреннего рынка аграрной продукцией при рекордном урожае.

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