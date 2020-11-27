Общий процент строительной готовности объектов «Большого строительства» составляет 94%.

План по строительству школ в рамках президентской программы "Большая стройка" будет перевыполнен по итогам 2020 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий со ссылкой на главу ведомства Алексея Чернышова.

"В целом строительство было начато в 134 школах, средняя строительная готовность которых на сегодня, по данным облгосадминистраций, составляет 95%. Учитывая, что до нового года еще есть время, можно утверждать, что план на 2020 год по всей стране будет перевыполнен", - цитирует пресс-служба его слова.

В частности, было создано 8338 новых ученических мест.

По его словам, несколько областей уже смогли завершить строительство всех запланированных на 2020 год школ.

"Семь из семи запланированных школ построили в Сумской и Луганской областях. Пять из пяти - в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской и Ривненской областях", - сказал Чернышов.

Сколько планируют построить

Согласно сообщению, до конца 2020 года должны быть завершены не менее 100 школ, 100 садиков и 100 спортивных объектов по всей Украине. Сейчас общий процент строительной готовности объектов "Большого строительства" составляет 94%.

Пресс-служба напомнила, что финансирование строительства и реконструкции социальных и спортивных объектов в рамках "Большой стройки" происходит за счет Государственного фонда регионального развития и местных бюджетов.

Что этому предшествовало

С марта в Украине продолжается проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

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Автор: Павел Степанец