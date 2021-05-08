127-метровое судно для самого богатого человека в мире будет стоить около $500 млн. У него будет вспомогательная яхта с вертолетной площадкой.

Основатель Amazon Джефф Безос заказал у нидерландской верфи Oceanco строительство парусной яхты.

Читайте такжеДжефф Безос начал глобальную распродажу акций AmazonКак сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, 127-метровое судно для самого богатого человека в мире будет стоить около $500 млн.

Как уточнили собеседники агентства, яхта будет трехмачтовой. Кроме того, у нее будет вспомогательная яхта с вертолетной площадкой.

Судно Безоса может стать самой крупной среди парусных яхт, построенной на верфи Oceanco. Представитель судостроителя отказался комментировать информацию Bloomberg, передает kommersant.

Состояние Джеффа Безоса

К концу апреля 2021 года состояние основателя Amazon вновь превысило $200 млрд. Джефф Безос - единственный человек в мире, чье состояние превышает $200 млрд. На втором месте, по данным Forbes, находится Бернар Арно со своей семьей ($184 млрд). Bloomberg поставил на второе место Илона Маска ($181 млрд).

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Автор: Ирина Погорелая