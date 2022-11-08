Канадская железорудная компания Black Iron уже готова внести предоплату за землю в Криворожском районе Днепропетровской области, на которой находится Шимановское железорудное месторождение, чтобы гарантировать серьезность своих намерений начать строительство проекта по добыче руды сразу после завершения войны в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил СЕО Black Iron Мэтт Симпсон.

Он напомнил, что война уже второй раз заставила компанию отложить начало строительства. Впервые проект должны были запустить еще в 2014 году.

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"Основная проблема, с которой мы столкнулись, была передача базового земельного участка под строительство в Криворожском районе. Участок находится в ведении Минобороны и это существенно тормозило процессы. В ноябре 2019 года менеджмент Black Iron подписал Меморандум о взаимопонимании с тогдашним министром обороны о передаче необходимого участка. ... Мы с Минобороны достигли принципиальной договоренности о стоимости участка и способы компенсации, а также о том, что до конца боевых действий мы не будем претендовать на ее использование. Кроме того, Black Iron на замену изъятому участку реконструирует полигон по современным стандартам НАТО. Сейчас эти договоренности только нужно зафиксировать в обязательственном соглашении", - сказал Симпсон.

По его словам, компания не будет начинать любое строительство до конца активных боевых действий из-за потенциальной необходимости военным использовать участок непрерывно и физические риски, учитывая близость проекта к линии фронта.

"Мы надеемся, что обязывающее соглашение будет подписано как можно быстрее, чтобы все стороны уже официально на бумаге подтвердили серьезность своих намерений. Более того, Black Iron даже готова внести денежную предоплату, чтобы подтвердить свою серьезность и поддержку Украины. Такой документ позволит запустить ряд других подготовительных процессов, чтобы условно говоря, на следующий день после завершения войны мы могли приступить к реализации проекта. И окончательно убедит инвесторов в готовности правительства поддерживать крупные инвестиции", - подчеркнул Симпсон.

Он добавил, что сейчас компания сконцентрировалась на бумажной работе – подготовке документации для оценки влияния на окружающую среду, доработке технических деталей проекта.

"Кроме того, и до начала вторжения, и сейчас мы работаем с местными общинами – реализуем проекты по дорожной инфраструктуре, помогаем местной территориальной обороне Кривого Рога, поддерживаем наших работников, не сокращая рабочих мест. Мы также перечисляем средства на поддержку Вооруженных сил", - отметил СЕО Black Iron.