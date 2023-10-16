На сегодняшний день компания производит два наиболее востребованных мусоровоза на 10 м3 и 15 м3.

Украинские производители всегда отличались быстрой реакцией на изменение рыночной конъюнктуры или ситуации в государстве. Это касается и сферы вывоза и утилизации мусора, которая до этого была под большим давлением импорта. Один из примеров такого предприятия — партнерство компаний "АВТЕК" и "СПЕЦМАШ".

"АВТЕК" — один из ведущих поставщиков коммунальной техники на рынок Украины с 1995 года. В 2021 году с принятием закона о локализации, команда "АВТЕК", являясь крупнейшим импортером мусоровозов и коммунальной техники, начала искать пути, как сохранить конкурентные позиции, не потеряв высокого качества продуктов.

Было решено объединить усилия и приступить к производству техники в Украине. Особое внимание было уделено технологичности и качеству.

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Учитывая многолетний партнерский опыт с ведущим мировым производителем мусоровозов Hidro-Mak, "АВТЕК" заключила лицензионный договор.

Производственной площадкой этого проекта стало украинское предприятие "СПЕЦМАШ", с которым "АВТЕК" связывают многолетние партнерские отношения. А производственные мощности компании и оборудование, которое нужно для изготовления мусоровозов в соответствии с требованиями Hidro-Mak, сыграли немаловажную роль.

Особенности производства украинских мусоровозов

На сегодняшний день компания производит два наиболее востребованных мусоровоза на 10 м3 и 15 м3. В Украине, на первом этапе, производится основной корпус, выталкивающая плита, а задняя часть пока поставляется из Турции. В таком формате локализация превышает 30%, а в 2025-2026 годах компания планирует производить до 70% изделия в Украине.

Какие преимущества получает Украина и потребители Украины?

Клиенты получают мусоровоз премиального класса с большим жизненным циклом. Украинский производитель получает доступ к современным инженерным разработкам, которые в дальнейшем можно внедрять в собственном производстве. Возникают новые рабочие места.

Этот проект является олицетворением государственной политики, которая становится еще более актуальной в условиях войны, именно в контексте развития национального производства. Украинские мусоровозы являются ярким примером того, как передовые технологии реализуются благодаря украинскому труду и использованию отечественных материалов.

"КоммунТех" — возможность увидеть современные мусоровозы

С 17 по 19 октября 2023 года все желающие смогут увидеть современные мусоровозы на международной специализированной выставке "КоммунТех", которая будет проходить в Киеве. Это событие, в котором представители коммунальных служб, инженеры и специалисты по утилизации мусора смогут познакомиться с последними разработками в этой сфере и обсудить возможность сотрудничества.