Это продажа не непосредственно залогового имущества, а права взыскать с должника задолженность или сам залог.

Кредиты "Укпроминвестбанка", в залоге по которым апартаменты на Гагаринском Плато в Одессе, выставляет на аукцион Фонд гарантирования вкладов физических лиц, осуществляющий ликвидацию банка. Путем продажи и управления активов обанкротившихся банков Фонд получает средства для возврата кредиторам этих банков. Это, в основном, юрлица, которые имели счета в банке, и физлица-вкладчики в части вклада сверх гарантированной суммы. В банках, ликвидация которых начата с 13 апреля 2022 г. до конца действия военного положения, вклады физлиц гарантируются на 100% включительно с процентами, а для тех, которые будут выводиться после его завершения, гарантии составят 600 000 грн.

Кредиты "Укпроминвестбанка" будут выставлены 28 октября в системе Прозорро. Продажи и стартуют с цены 64,2 млн грн. Залог по кредитам, - это апартаменты премиум-класса в Аркадии общей площадью 1080,5 кв м.

Это продажа не непосредственно залогового имущества, а права взыскать с должника задолженность или сам залог. Участие в аукционах Фонда не ограничивается, к нему допускаются и юридические, и физические лица, кроме связанных с Россией и Беларусью.

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Всего в октябре Фонд намерен продать ряд активов различных банков. В частности, 22 октября повторно будет выставлен на торги пакет кредитов банка "Финансы и кредит", заключенных с юридическими лицами, которые работают на рынке и не находятся в банкротстве. Стартовая цена лота составит 2,4 млрд грн, в залоге по кредитам - комплекс по производству фармацевтической продукции во Львове с недвижимостью и основными средствами; коммерческая недвижимость в центре Киева площадью около 3 тыс. кв м и 1,7 тыс. кв м; а также земельные участки общей площадью 23,7 га в Киевской области.

По оценкам Фонда, права требования по кредитам являются самым сложным активом банков, которые выводит с рынка учреждение, поскольку требуют дальнейшей работы нового владельца по взысканию задолженности с заемщиков. В то же время, именно кредиты являются основным активом банков, что составляет более 80% в структуре банковских активов.

Кроме того, до конца октября Фонд выставит на аукционы в системе Прозорро. Продажи более 50 паркомест и гаражных боксов в столице, принадлежащих ПАО "Проминвестбанк", ликвидацию которого осуществляет Фонд.

По данным ФГВФЛ, с начала 2024 года на 1 сентября банки в ликвидации получили 2,5 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн - средства от реализации активов (имущества), 0,4 млрдгрн - от погашения кредитов, 0,3 млрд грн составили доходы по ценным бумагам, 0,03 млрд грн - от аренды имущества и 0,6 млрд грн банки получили из других источников.