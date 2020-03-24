Остановка экономики "убьет" больше людей, чем коронавирус - президент ассоциации застройщиков

Правительство своими недальновидными действиями приведет страну к полному экономическому и социальному коллапсу, считает Владимир Зубик.

Люди не смогут долго прожить без зарплаты, поэтому необходимо запустить транспортную инфраструктуру и обеспечить гражданам и бизнесу возможность работать хотя бы в ограниченном режиме. Такое мнение высказал в интервью изданию «КиевВласть» Владимир Зубик, президент некоммерческой организации Ассоциация предприятий строителей «Интергал-Буд».

«США выделили больше триллиона долларов на компенсацию заработной платы тем, кто сидит дома. Европа – многие сотни миллиардов евро. Пусть наши власти не просто слепо копируют опыт европейских стран, а трезво подумают - как люди будут жить без зарплаты? Сколько они смогут так прожить? Ведь большинство живет от зарплаты до зарплаты, берет кредиты, которые не сможет оплатить. Сейчас они экономят на лекарствах. Когда закончатся деньги на еду, они выйдут на улицы, и никакой карантин их не остановит. Надо спасать тех, кому вирус действительно угрожает – пенсионеров и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Их нужно посадить на карантин, организовать им помощь, например, доставку продуктов и лекарств под дверь. Для большинства здоровых людей молодого и среднего возраста вирус не несет серьезной опасности», - подчеркнул Владимир Зубик.

По его словам, остановка экономики может привести к гораздо большему количеству смертей, чем коронавирус.

«Правительство своими недальновидными действиями приведет страну к полному экономическому и социальному коллапсу. Внутренний рынок остановлен, сфера услуг остановлена, экспорт пока идет, но скоро тоже ляжет, потому что рухнут логистические цепочки. Все это приведет к эффекту домино, банкротству компаний, падению банков и в итоге – к мощнейшему социальному взрыву, гораздо большему количеству смертей, чем от коронавируса, и дестабилизации ситуации в Украине по всем направлениям. Еще неделя карантина приведет к необратимым последствиям для нашей экономики. Обвалится все – экономика, социальная сфера, система здравоохранения. Если мы в ближайшую неделю не прекратим этот абсурд. Сейчас необходимо запустить транспортную инфраструктуру и обеспечить социально ответственному бизнесу возможность продолжать бесперебойную работу хотя бы в ограниченном режиме», - отметил Владимир Зубик.

Он призвал Кабинет Министров, руководство Киева и Президента отменить тотальную блокаду транспорта, запустить производство и бизнес, а также встретиться с представителями ТОП-100 компаний Украины для обсуждения последствий остановки экономики для людей и государства.