Дистанция и квоты на туалетную бумагу: супермаркеты Германии ввели ограничение из-за коронавируса (фоторепортаж)

Пустые полки некоторых супермаркетов стали шоком для жителей Германии.

Большинство немцев имеют очень смутное представление как о дефиците вообще, так и о дефиците продуктов питания в частности. Исключением является лишь очень пожилые люди, которые еще помнят послевоенные голодные годы, и жители восточных федеральных земель, которые значительную часть своей жизни прожили в бывшей социалистической ГДР.

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Но, только в социальных сетях, а впоследствии и во вполне авторитетных немецких СМИ появились фотографии нескольких пустых полок в супермаркетах, часть населения охватило неудержимое желание запастись товарами заранее. Психологи теряются в догадках, почему, в первую очередь, во многих магазинах "смели с полок" именно туалетную бумагу, пишет “Немецкая волна”.

Несколько легче объяснить спрос на антисептики и продукты питания с долгим сроком годности, как то макароны, крупы, консервы, мука, и прочее. Но представители власти уверяют встревоженных потребителей, что страх остаться без еды совсем безоснователен.

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер не видит причин для того, чтобы запасаться продуктами питания, так в Германии их производят более чем достаточно для внутреннего потребления.

Дополнительного импульса ажиотажному спросу прибавили сообщения о закрытии границ, то соседними странами, то самой Германией. А вдруг тот или иной товар застрянет на границе, даже если он остается открытым для грузовых перевозок.

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Эксперты успокаивают: туалетная бумага, например, в Германии преимущественно отечественная, в том числе, та, что продается в дешевых сетевых супермаркетах Lidl, Aldi и dm. То же самое касается средств дезинфекции и макаронных изделий, которые в рекламных целях имеют итальянские названия, но на самом деле изготавливаются в Германии.

На границах Германии с соседними странами и в самом деле выстроились многокилометровые очереди из грузовиков. Но правительство Германии уверяет, что это временное явление, мол, очереди скоро исчезнут, когда для грузового транспорта при пересечении границ будут выделены отдельные полосы на автострадах.

По словам Юлии Клекнер, проблема заключается только в том, что в самой Германии может оказаться недостаточно водителей грузовиков, которые развозят товары со складов по магазинам. Причина в том, что среди водителей много поляков, которые временно работают в ФРГ, и после возвращения в Польшу им придется провести две недели на карантине.

Может не хватить сельскому хозяйству и иностранных сезонных рабочих, а их в Германию, в частности, из Польши и Украины приезжает ежегодно до 300 тысяч. Они будут нужны уже очень скоро, ведь уже в апреле начнется сбор урожая спаржи, которую выращивают в Германии на 23 тысячах гектаров, а в июне созреет клубника.

Польские сезонные работники могут не приехать по тем же причинам, что и шоферы, а украинцев, скорее всего, не пропустят сюда транзитом через Польшу. Однако Клекнер сообщила, что министерство сельского хозяйства Германии уже ведет переговоры с авиакомпанией Lufthansa, самолеты которой сейчас простаивают, о доставке сезонных работников на поля страны воздухом.

В самих супермаркетах ввели дополнительные меры безопасности, в частности, специальные объявления просят людей держаться друг от друга как можно дальше. В некоторых магазинах для защиты кассиров установили специальное стекло. Очереди в магазины также организовали так, чтобы люди стояли друг от друга на расстоянии. Плюс, ввели ограничения на ажиотажную туалетную бумагу — не более одной упаковки на человека. Подробнее смотрите в фоторепортаже от Reuters.

Как сообщал УНИАН, в Германии резко возросло количество заражений коронавирусом в течение последних суток. К полуночи власти страны сообщили о примерно 14 тыс. случаев заболевания, что почти на 3 тыс. больше, чем накануне.

Наибольшее количество зараженных в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия (почти 3 500 случаев), Баден-Вюртемберг (2 746) и Бавария (2 401), наименьшее в Бремене (121 случай).

По состоянию на сегодня от коронавируса в Германии умер 31 человек.