Кабмин назначил госсекретаря Минобороны
17:37, 13 марта 2020Разное
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Также правительство уволило заместителей министра культуры, министра финансов и министра соцполитики.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров Украины назначил Александра Дубляна государственным секретарем Министерства обороны.
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Соответствующее распоряжение от 11 марта обнародовано на Правительственном портале.
Дублян назначен на должность с 16 марта сроком на пять лет.
Другими распоряжениями правительство уволило Владимира Шумилина с должности заместителя министра культуры, молодежи и спорта, Юрия Джигира и Геннадия Плиса - с должности заместителей министра финансов, Наталью Ненюченко - с должности первого заместителя министра социальной политики, Сергея Нижинского - с должности заместителя министра социальной политики по вопросам европейской интеграции.
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