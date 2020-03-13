Кабмин назначил госсекретаря Минобороны

Также правительство уволило заместителей министра культуры, министра финансов и министра соцполитики.

Кабинет министров Украины назначил Александра Дубляна государственным секретарем Министерства обороны.

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Соответствующее распоряжение от 11 марта обнародовано на Правительственном портале.

Дублян назначен на должность с 16 марта сроком на пять лет.

Другими распоряжениями правительство уволило Владимира Шумилина с должности заместителя министра культуры, молодежи и спорта, Юрия Джигира и Геннадия Плиса - с должности заместителей министра финансов, Наталью Ненюченко - с должности первого заместителя министра социальной политики, Сергея Нижинского - с должности заместителя министра социальной политики по вопросам европейской интеграции.