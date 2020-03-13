Заседания Кабмина решили снова проводить в открытом режиме

Во времена премьерства Гончарука журналистов перестали допускать на заседания правительства.

Заседание Кабинета министров Украины будут снова проводить в открытом режиме.

Как сообщила пресс-служба правительства, такое решение приняли на внеочередном заседании в пятницу.

По предложению вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова также был введен режим онлайн-заседаний.

"Учитывая угрозы, связанные с коронавирусной инфекцией и для обеспечения стабильной работы правительства, предлагаю внести соответствующие изменения в регламент Кабинета министров Украины и ввести возможность проведения онлайн-заседаний. Даже члены правительства, которые не смогут лично присутствовать на заседании, смогут принять участие в принятии решений по онлайн-участию", - сказал Федоров.

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Такое предложение правительства было принято с доработкой в двухдневный срок единогласно.

Как сообщал УНИАН, ранее заседания правительства были открыты для журналистов. Во времена премьерства Алексея Гончарука была введена практика закрытых заседаний, а по их результатам проводили брифинги для журналистов.