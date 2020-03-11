В Верховной Раде предлагают создать на Херсонщине свободную экономическую зону

Народный депутат Украины Игорь Колыхаев инициировал на законодательном уровне создание свободной экономической зоны и введение специального режима инвестиционной деятельности в Херсонской области, что станет наиболее эффективным инструментом для привлечения инвестиций.

В частности, народный избранник зарегистрировал в парламенте проект Закона Украины о свободной экономической зоне и специальном режиме инвестиционной деятельности в Херсонской области (регистр. №3183), а также два связанных с ним законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (реестр. №3184) и о внесении изменения в Таможенный кодекс Украины (реестр. №3185).

Об этом народный депутат сообщил в комментарии журналистам.

По словам Игоря Колыхаева, в связи с крупномасштабной репатриацией инвестиционного капитала, которая осуществляется на протяжении последних трех лет властями США, мировой объем прямых иностранных инвестиций существенно сократился.

Так, по оценкам экспертов ООН приток прямых иностранных инвестиций в развитые страны в 2018 - 2019 годах достиг самого низкого показателя с 2004 года и сократился на 27%, а приток инвестиций в Европу уменьшился вдвое до менее чем 200 млрд долл. США.

Всего, на сегодня в мире наблюдается обострение борьбы между странами за международные инвестиции, а конкурентная борьба за инвесторов с каждым годом приобретает все больше новых форм.

При этом, главным инструментом конкурентной борьбы и основным механизмом привлечения иностранных инвестиций является создание свободных экономических зон, которых на сегодня насчитывается 5400 в 147 странах мира. А в ближайшие годы, по оценке ООН, будет создано свыше 500 новых свободных экономических зон.

Политик подчеркнул, что стремительный рост количества свободных экономических зон является частью новой волны промышленной политики и действенным инструментом борьбы между странами в рамках растущей конкуренции за международные инвестиции.

«В большинстве свободных экономических зон государствами предлагаются налоговые льготы, освобождение от пошлин и тарифов, вводятся благоприятные для бизнеса правила предоставления землеотводов, разрешений и лицензий, а также нормы, касающиеся найма сотрудников и обеспечивается упрощение и рационализация административных процедур. Именно поэтому мною было внесено на рассмотрение парламента три законопроекта, которые позволят привлечь в развитие различных сфер экономической деятельности в Херсонской области, в течение следующих 50 лет, прямых иностранных и внутренних инвестиций на сумму около 1,2 млрд евро, что в целом обеспечит создание около 24 тысяч новых рабочих мест», – отметил Игорь Колыхаев.

Он напомнил, что первые свободные экономические зоны в Украине были введены еще в 1992 году, но льготный режим был отменен в 2005 году. За 12 лет эффективного функционирования СЭЗ экономика Украины могла бы получить 48 млрд долл. США иностранных инвестиций, а фактически поступило лишь 7 млрд долл. США.

Народный депутат убежден, что реализация его законодательных инициатив позволит достичь высокого уровня развития Херсонской области, как одной из основных точек экономического роста в Украине, что станет важной частью новой волны экономической политики государства и действенным инструментом борьбы за международные инвестиции.