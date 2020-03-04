Минцифры подключило портал "Дія" к госреестрам

Теперь пользователи портала смогут получить информацию о бизнесе, недвижимости, транспортных средствах и земле в электронном кабинете гражданина.

Министерство цифровой трансформации Украины подключило портал "Дія" к государственным реестрам бизнеса, недвижимости, транспортных средств и земли, информацию из которых теперь можно получить в электронном кабинете гражданина, сообщила пресс-служба сервиса на своем Telegram-канале.

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В частности, пользователи портала "Дія" смогут получить информацию из Единого государственного реестра юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП), Единого государственного реестра транспортных средств (ЕГР ТС) и Государственного земельного кадастра (ГЗП).

Как сообщал УНИАН, Минцифры в феврале создало онлайн-платформу для бизнеса "Дія.Бізнес". Благодаря этой платформе бизнес сможет найти список программ и сервисов государственной поддержки, а также получить профессиональные советы по ведению своего дела.

Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных заданий работы, ключевую роль отведя порталу "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.