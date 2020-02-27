Бизнесмен Барщовский потерял еще один актив Группы компаний Т. B. Fruit - СМИ

Тарас Барщовский, известный украинский бизнесмен, потерял еще один актив группы компаний T.B. Fruit.

По информации "ГолосUA, из официальных источников (Выписка из госреестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности), стало известно, что часть имущественного комплекса ГК T.B. Fruit, а именно, Новоушицкий консервный завод (все сооружения завода) уже не принадлежит Барщовскому. Как утверждает СМИ, права собственности получила компания "Арсенал Инвестгруп", родственная "ФК" Инвестохиллс Веста". Вчера представители нового владельца получили физический контроль над активом.

Издание отмечает, что уже второй актив, который потерял бизнесмен за последнее время. Активы были взысканы с группы T.B. Fruit Барщовского во внесудебном порядке из-за огромной задолженности по кредитам.

Несмотря на то, что пресс-служба T.B. Fruit пытается опровергнуть потерю части актива ООО «Танк-Транс» и утверждает, что актив не имеет ценности, это неправда, ведь в сделках купли-продажи обоих утраченных активов прописаны суммы оценки их рыночной стоимости. Так, рыночная стоимость утраченных объектов недвижимости и земли в г. Городок составляет более 9 млн грн, а утраченных объектов недвижимости в Новой Ушице - почти 18 млн грн, говорится в сообщении.

В компании "Инвестохиллс Веста" заявили, что им известно о том, что T.B. Fruit неоднократно пыталась вывести активы из состава Группы и переместить физически предприятия на другие адреса. Все эти факты были зафиксированы и получили юридическую оценку. Часть из них уже стала основой открытых уголовных дел, пишет СМИ.

Напомним, в ноябре 2019 Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на аукционе права требования по кредитам АО "Дельта Банк" выданным компаниям "Яблуневий Дар" и "Танк-Транс". Права требования выкупила ООО "Финансовая компания" Инвестохиллс Веста".