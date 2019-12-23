Спад промпроизводства в Украине ускорился до 7,5%

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство упало на 4,6%.

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении – к ноябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 7,5% после падения на 5% в октябре.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре в годовом выражении упало на 6,9%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в ноябре упало на 4,6% без учета корректировки на эффект календарных дней, на 1,9% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 25,7%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 15,4%, в металлургии – 14,2%, машиностроении – 12,7%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 12%.

Рост в годовом выражении зафиксирован только в двух отраслях: химической промышленности – на 34%, производстве мебели и другой продукции – на 1,5%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в октябре 2019 года в годовом выражении ускорился до 5% после падения на 1,1% в сентябре.

В 2018 году промпроизводство в Украине выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.