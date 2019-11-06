Руда к 2022-му упадет в цене до $60/т, цена стали останется на том же уровне - аналитик Citi

ЖРС с содержанием железа 65% подешевеет до $65/т, что значительно ниже уровня 2018 года

В 2020-м и в последующие годы цены на железную руду будут снижаться.

Такой прогноз озвучила Трейси Ляо, аналитик Citi, на конференции по железной бирже Лондонской биржи металлов в Лондоне, сообщает GMK со ссылкой на S&P Global Platts.

Как ожидает Citi, цены на мелочь с содержанием железа 62%, поставляемую в Китай, могут упасть на $14/т – до $80/т. А в 2021-2022 годах – до $60/т. Это не слишком далеко от средней цены 2018 года в $69/т.

«У железной руды был сложный год, – резюмировала Ляо. – После сбоев производства из-за аварии в Бразилии и австралийских циклонов, которые привели к падению морских поставок, индустрия возвращается на круги своя».

Из 90 млн т в год, которые потеряла крупнейшая бразильская железорудная компания Vale, она восстановила 30-40 млн т в год.

ЖРС с содержанием железа 65%, по прогнозу Citi, в 2020 году упадет в цене на $15 – до $91 т. В 2021-м цена упадет до $67/т, в 2022-м до $65/т. Это существенно ниже $90/т, которые были в стабильном 2018 году.

Цены на сталь останутся на текущем умеренном уровне, прогнозирует Citi. Это обусловлено замедлением роста металлургии в странах с развитой экономикой.

Сильный рост показал лишь Китай, на долю которого приходится 50% мирового потребления стали. Особенно бурно потреблял сталь строительный сектор.

По словам Ляо, запасы стали в Китае в целом остаются низкими, хотя маржа находится под давлением из-за роста поставок.

По мнению аналитика, за пределами Китая фундаментальные показатели рынка стали слабые, а спрос остается неизменным, о чем свидетельствует значительное снижение совокупной маржи ArcelorMittal.

Автомобильный сектор, обычно второй по потреблению стали после строительства, в глобальном масштабе в 2019 году развивался слабо. Продажи автомобилей упали в Китае и Индии.