Гендиректор рассказал об инвестприоритетах "Метинвеста"
"Метинвест" планирует закончить комплексную модернизацию производства на Мариупольском металлургическом комбинате им Ильича.
Как отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков, на ММКИ готовится реконструкция стана холодной прокатки и оцинковки.
"У нас достаточно серьезная дальнейшая программа развития комбината. Следующим этапом у нас стан холодной прокатки вместе с травильным отделением и оцинковка, которую мы тоже планируем довести до лучших мировых стандартов", - отметил Рыженков.
По его словам, группа также планирует завершить модернизацию доменной печи №6 на "Азовстали": "Она уже вошла в период реконструкции, она будет продолжаться в ближайшие несколько лет".
На этапе проектирования находится проект по строительству кислородного цеха на комбинате "Запорожсталь", отметил гендиректор "Метинвеста".
Группа также планирует завершить строительство циклично-поточной технологии и начать проектирование флотации на Северном ГОКе. Планируется начать работы по строительству циклично-поточной технологии и на Ингулецком ГОКе.