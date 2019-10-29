Минэкономики искусственно затягивает передачу "Электротяжмаша" в ФГИ

Представитель Министерства развития экономики, которое является уполномоченным органом управления ГП "Завод "Электротяжмаш", не явился на заседание комиссии 28 октября 2019 года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства искусственно затягивает процесс передачи завода "Электротяжмаш" на приватизацию в Фонд государственного имущества (ФГИ).

Об этом свидетельствует протокол заседания комиссии по вопросам передачи единого имущественного комплекса предприятия, созданной в соответствии с приказом ФГИ №1026 от 15 октября 2019 года.

Согласно этому документу, представитель Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое является уполномоченным органом управления ГП "Завод "Электротяжмаш", не явился на заседание комиссии 28 октября 2019 года.

Как отметил Председатель комиссии Вячеслав Принделас, "утвержденные министерством документы, необходимые для составления и подписания акта приемки-передачи предприятия, Фонду госимущества не предоставлены, о причинах неявки представителя Минэкономики Фонд не проинформирован, что делает невозможным осуществление комиссией своих функций".

Напомним, 9 октября Министр экономики Тимофей Милованов сообщил в Facebook о передаче в Фонд госимущества на приватизацию завода "Электротяжмаш" и "Объединенной горно-химической компании". "Они года и даже больше были в списке на приватизацию", - подчеркнул тогда глава ведомства.

В свою очередь, 18 октября руководство "Электротяжмаша" оперативно передало в Минэкономики необходимые документы. "Мы выполнили свои обязательства. Ждем следующие шаги по дальнейшей приватизации "Электротяжмаша", заявил директор завода Дмитрий Костюк

На сегодняшний день, однако, как сообщил источник в аппарате Кабинета министров, "процесс, руководствуясь какими-то собственными соображениями, подтормаживают (саботируют) первый заместитель министра экономики Павел Кухта и советник министра Герман Галущенко".

Политические эксперты уже неоднократно обращали внимание на то, что бездумная политика "молодого правительства" в отношении стратегических предприятий Харьковщины и, в частности, топорная зачистка менеджмента, может дестабилизировать социально-экономическую ситуацию, в одном из ключевых регионов страны.

К примеру, недавнее увольнение авторитетного руководителя ГП "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" Дмитрия Сталинского, вызвало большой и резко негативный резонанс в Харькове.

С одним из ведущих украинских ученых, при котором "Энергосталь" стала успешно конкурировать на мировом рынке, ускоренно расторгли контракт, банально наплевав, в том числе, и на позицию областной администрации, которая отказала министерству в своем согласовании подобного решения.