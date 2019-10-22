Минцифры запустит электронный проект «Дія», объединяющий все госуслуги для украинцев

Первыми услугами, которые будут включены в проект «Дiя», станут открытие и закрытие статуса физлица-предпринимателя (ФОП) и получение госпомощи при рождении ребенка.

Министерство цифровой трансформации Украины намерено в ближайшее время запустить портал цифрового государства «Дія», объединяющий в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу.

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Об этом сообщил журналистам министр цифровой трансформации Украины и вице-премьер-министр Михаил Федоров.

«Что касается портала «Дiя», мы его планируем запустить в ближайшее время. Это портал и мобильное приложение, благодаря которым люди смогут получать госуслуги», - сказал он.

По словам министра, одними из первых предоставляемых государством услуг, которые будут включены в проект «Дiя» , станут открытие и закрытие статуса физлица-предпринимателя (ФОП), а также получение государственной помощи при рождении ребенка.

«Первая услуга, которую мы уже анонсировали, это будет открытие и закрытие физлиц-предпринимателей (ФОП), помощь при рождении ребенка. Мы сейчас работаем над методологией, которая позволит нам очень быстро перевести все другие услуги с разных сайтов на единый портал «Дiя», - добавил Федоров.

Кроме того, министр цифровой трансформации сообщил о подготовке проекта "Электронный студенческий билет".

«Мы готовим проект «Электронный студенческий билет». Этот проект позволит развиваться большому количеству новых компаний… Я считаю, что у нас есть все возможности, чтобы сделать все, что мы запланировали», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Министерство цифровой трансформации Украины презентовало бренд цифрового государства «Дія», объединяющий в едином электронном формате все предоставляемые украинцам госуслуги, который, в частности, предполагает, что приложение, сайт и первые сервисы станут доступны онлайн уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, Минцифры заявило, что в течение пяти лет переведет предоставление всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.