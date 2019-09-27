Минцифры за пять лет переведет все услуги в цифровой формат - вице-премьер

Федоров подчеркнул, что министерство "не будет оцифровывать весь тот хаос, который есть сегодня", а займется разработкой качественно нового подхода для улучшения процессов по предоставлению админуслуг.

Министерство цифровой трансформации планирует в течение пяти лет перевести предоставление всех услуг в цифровой формат, заявил на национальном форуме IT-директоров органов власти вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Первая цель (министерства – УНИАН) – это оцифровать 100% услуг за 5 лет. Если услуга не будет предоставляться онлайн, значит она не будет предоставляться и оффлайн", - заявил он.

Кроме того, Федоров подчеркнул, что Минцифры "не будет оцифровывать весь тот хаос, который есть сегодня", а займется разработкой качественно нового подхода для улучшения процессов по предоставлению админуслуг.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2019 года Министерство цифровой трансформации Украины заявило о планах в ближайшие три года обеспечить доступ к скоростному интернету жителей всех населенных пунктов и всех социальных объектов и законодательно определить минимальную скорость интернета в Украине.

20 сентября Федоров заявил, что Украина за три года войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.