Кабмин хочет снизить ренту на добычу янтаря до 15% с 25%

По оценкам правительства, это будет способствовать легализации добычи янтаря.

Кабинет министров Украины хочет снизить ренту на добычу янтаря до 15% с 25% с целью легализации его добычи, сообщил в эфире одного из телеканалов министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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«В правительстве рассматривался пакет законопроектов о решении ситуации с янтарем. Мы пытаемся легализировать этот процесс и решить проблему, которую имеем с нелегальной добычей янтаря. Там закладывается идея снижения рентного платежа на янтарь с 25% до 15%», - сказал Оржель.

«Мы хотим тем людям, которые готовы легализироваться и нормально выполнять задачу по добыче янтаря, мы пытаемся дать им экономические стимулы», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, на заседании 29 сентября Кабинет министров принял пакет законопроектов для упорядочения деятельности по добыче янтаря в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров разработать и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря до 1 октября 2019 года.

По оценкам экспертов, бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса составляют 400 млн долл. в год.