Кабмин взялся за добычу янтаря в Украине: что изменится
Кабинет министров принял пакет законопроектов для упорядочения деятельности по добыче янтаря в Украине.
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Как говорится в сообщении на правительственном портале, такое решение было принято на заседании Кабмина в воскресенье, 29 сентября.
«Кабинет министров принял пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, об этом говорилось на совещании у президента 2 сентября. Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и прочее», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров разработать и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря до 1 октября 2019 года.
По оценкам экспертов, бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса составляют 400 млн долл. в год.