Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения

ВТО обязала Украину привести тарифы на нитрат аммония из России в соответствие с антидемпинговыми правилами.

Апелляционный орган Всемирной торговой организации обязал Украину привести тарифы на нитрат аммония из России в соответствие с антидемпинговыми правилами, сообщается на сайте ВТО.

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Своим решением ВТО подтвердила победу России в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония и обязал Украину привести тарифы в соответствие с антидемпинговыми правилами ВТО.

Как сообщал УНИАН, в августе 2018 года Украина обжаловала решение Всемирной торговой организации в споре с Россией о пошлинах на нитрат аммония.

Ранее Россия подала в ВТО к Украине и Евросоюзу иски, которые связаны с пошлинами на нитрат аммония и сварные трубы российского производства. 20 июля 2018 года арбитраж ВТО вынес решение в пользу России по делу о нитрате аммония.

Справка УНИАН. Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется в качестве компонента как азотное удобрение.