Украина начала расследование в отношении импорта азотных удобрений

Комиссия также приняла решение о продлении антидемпинговых мер относительно импорта в Украину ламп накаливания электрических общего назначения происхождением из Китайской Народной Республики.

Межведомственная комиссия по международной торговле 21 августа провела заседание, по результатам которого возбудила расследование относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений для защиты украинских производителей от недобросовестного и растущего импорта, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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"21 августа 2019 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором рассматривались вопросы защиты украинских производителей от недобросовестного и растущего импорта", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по результатам проведения заседания комиссия приняла решение о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности, нитрата аммония и известково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидно-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта. Кроме того, комиссия приняла решение о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину удобрений минерального происхождения с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора и калия, которые классифицируются по коду УКТВЕД 3105 (Украинская классификации товаров внешнеэкономической деятельности, "Удобрения минеральные или химические с содержанием двух или трех питательных элементов" - УНИАН), независимо от страны происхождения и экспорта.

Межведомственная комиссия также приняла решение о продлении антидемпинговых мер относительно импорта в Украину ламп накаливания электрических общего назначения происхождением из Китайской Народной Республики.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего года Минэкономразвития применило антидемпинговые пошлины к белорусским лампам накаливания и поваренной соли.