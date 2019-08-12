«Корвалол Corvalolum» не числится в реестре хорошо известных знаков – юрист Саенко

Судебный спор между «Дарницей» и АО «Фармак» за торговую марку «Корвалол» продолжается.

Лекарственный бренд «Корвалол Corvalolum» не внесен в Государственный реестр хорошо известных знаков.

Об этом сообщил руководитель юридического департамента ЧАО «Фармацевтическая компания «Дарница» Александр Саенко в интервью Цензор.нет, комментируя судебный спор между «Дарницей» и АО «Фармак».

«Это несложно проверить, реестр доступен в электронном виде на сайте «Укрпатента». Поэтому «Фармак» еще должен отстоять хорошую известность этого знака – и не факт, что ему это удастся», - сказал Саенко.

Он подчеркнул, что «Фармак» в 2011 году уже проиграл иск за торговую марку «Корвалол», а теперь инициировал новое разбирательство уже за обозначение «Корвалол Corvalolum».

Как сообщалось, «Фармак» стремится отменить регистрацию препарата «Корвалол-Дарница», считая себя единственным законным правообладателем торгового знака «Корвалол Corvalolum». Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку». В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы» отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палаты Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

АО «Фармак» основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания «Дарница» является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.