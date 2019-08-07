В Украине изменят время для эвакуации людей из кинотеатров в случае ЧП

Эвакуация людей должна осуществляться так, чтобы из помещения кинотеатра можно было безопасно эвакуироваться на улицу в течение установленного времени - от 3 до 6 минут.

В Украине с 1 ноября будет пересмотрено необходимое время для осуществления безопасной эвакуации людей из кинотеатров в случае чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая норма относительно заведений культуры уже опубликована и вступит в силу с 1 ноября этого года.

"Сегодня большинство кинотеатров проектируется не в отдельных зданиях, как раньше, еще с советской практики, а обычно в составе крупных ТРЦ. Однако действующие нормы ГСН учитывают время эвакуации из кинотеатров только как из отдельно стоящих зданий. Конечно, время, которое требуется человеку, чтобы выйти из кинотеатра в отдельном здании или в ТРЦ, очень отличается. И это, конечно, надо учитывать при проектировании. Ведь в случае чрезвычайной ситуации каждая секунда является решающей. Поэтому в новых нормах были прописаны четкие требования, сколько должна длиться эвакуация людей из таких заведений, которые находятся не только в отдельных зданиях, но и в ТРЦ", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что, по подсчетам экспертов отрасли, это позволит в целом повысить безопасность людей и на 25% уменьшить количество травм, которые могут возникать при эвакуации.

"Согласно пожарным нормам, при проектировании учреждений культуры должно быть соблюдено необходимое время эвакуации людей, которое зависит от степени огнестойкости здания. Например, эвакуация из здания I и II степеней огнестойкости должна осуществляться в течение 6 минут, III-IV степени - 4 минут, V степени - 3 минут. Согласно новой ГСН, в случае проектирования того же кинотеатра в торгово-развлекательном центре, эвакуация людей должна осуществляться так, чтобы из помещения кинотеатра можно было безопасно эвакуироваться на улицу в течение установленного времени - от 3 до 6 минут в зависимости от степени огнестойкости", - написал он.

При этом, по словам Парцхаладзе, нужно обязательно учитывать пропускную способность эвакуационных выходов - как из зрительных залов кинотеатра, так и из самого торгово-развлекательного комплекса.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.