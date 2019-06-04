В Украине дорожают строительные работы

При этом стоимость СМР в апреле по сравнению с мартом увеличилась на 0,4% (в марте по отношению к февралю выросла на 1%).

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-апреле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросли на 11%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 17,2%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 7,6%.

При этом стоимость СМР в апреле по сравнению с мартом увеличилась на 0,4% (в марте по отношению к февралю выросла на 1%).

Наибольший рост цен на СМР зафиксирован в сфере жилых домов – на 0,8%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине по сравнению с 2017 годом выросли на 23%.