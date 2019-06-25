«Лото-Забава»: в Одесской области выиграли миллион

23 июня 2019 года по результатам проведения тиража №1037 украинской государственной лотереи «Лото-Забава» стало известно о срыве одного из главных призов в размере 1 милион гривен. Его владельцем стал игрок, которому удалось 18-го июня приобрести лотерейный билет №0046746 стоимостью 10 гривен в пгт Ширяево Одесской области, на точке распространения, которая находится по адресу: ул. Калинина, 122. В прошлое воскресенье, во время розыгрыша лотереи, этому игроку удалось зачеркнуть в своем билете три горизонтали с одной льготной подковкой в одном игровом поле - а это, по правилам игры, гарантирует приз в один миллион.

Известно, что этот счастливчик стал 333-м миллионером - именно столько их появилось за все время существования лотереи «Лото-Забава» – почти за 20 лет. А в этом году победитель из Одесской области стал уже 21-м игроком, которому удалось выиграть денежный приз с шестью нулями.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет новоиспеченного богача и приглашает его посетить Киев, стать почетным участником «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек. Напомним, что таким предложением уже воспользовались многие миллионеры и мультимиллионеры, и одной из недавних гостей была Галина Кориневич, которая 19 мая 2019 года приехала за заветным чеком в студию «Лото-Забава» из г. Долина Ивано-Франковской области.

Почитать более подробно об историях счастливчиков из «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» можно на отдельной странице.

А мы приглашаем главного победителя тиража №1037 лотереи «Лото-Забава» из Одесской области как можно скорее обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

Напоминаем, что розыгрыши «Лото-Забава» проходят каждое воскресенье в 9:00 на телеканале «1+1».