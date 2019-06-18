МВД приобретет 13 самолетов Ан-178

Полностью контракт должен быть завершен через три года.

Министерство внутренних дел Украины планирует приобрести 13 самолетов Ан-178 украинского производства.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время поездки во Францию на авиасалон Paris Air Show, сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих", – заявил министр.

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Аваков отметил, что полностью контракт будет завершен через три года, уже этой осенью состоятся демонстрационные полеты Ан-178 для МВД.

Самолет подходит министерству по всем техническим показателям и будет использоваться как Национальной гвардией Украины, так и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Президент авиаконцерна "Антонов" Александр Донец рассказал, что работа над изготовлением самолетов пока продолжается.

"Мы достигли консенсуса по технологическим моментам, связанным с комплектацией этой машины. Реальная работа над самолетами уже началась. Это будет современный цифровой самолет с сертификатом эксплуатации", - отметил он.