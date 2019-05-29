«Укроборонпром» назначил нового директора «Завода имени Малышева»

Ранее он возглавлял бронетанковый дивизион госконцерна.

Руководство государственного концерна «Укроборонпром» назначило Александра Чурсина директором государственного предприятия «Завод имени Малышева» (Харьков).

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Как сообщает пресс-служба концерна, предыдущего руководителя предприятия Александра Хланя, выполнявшего свои обязанности с 30 мая 2016 года, уволили в связи с завершением срока действия контракта.

«Перед новым гендиректором завода, который приступит к обязанностям 30 мая, поставлена задача продолжить обновление и модернизацию производства, обеспечить загрузку мощностей. Среди приоритетов – обеспечить своевременную выплату заработной платы и гарантировать соблюдение надлежащих социальных стандартов для трудового коллектива», - сказано в сообщении.

В концерне убеждены, что назначение Чурсина позволит более эффективно использовать научно-технический и производственный потенциал завода.

«Александр Чурсин имеет значительный опыт работы в бронетанковой отрасли. До назначения генеральным директором «Завода им. Малышева» занимал должность директора Дивизиона бронетанковой техники ГК «Укроборонпром», где координировал деятельность почти двух десятков отраслевых предприятий. Кроме этого, Александр Чурсин имеет опыт работы инженером-конструктором и главным инженером ряда машиностроительных и научно-производственных предприятий», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» (г. Харьков) – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники. Госпредприятие «Завод им. Малышева» был передан в сферу управления государственного концерна «Укроборонпром» 17 ноября 2011 года из-за убыточности предприятия, основными причинами которой стали недостаточное финансирование завода по госзаказу и отсутствие стратегического менеджмента.