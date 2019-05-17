Bloomberg: В Польше украинцы заменили два миллиона поляков-эмигрантов

В каждой пятой компании в соседней стране теперь работают граждане Украины.

Количество иностранцев, зарегистрированных в Польше, увеличилось в четыре раза за последние пять лет. Таким образом, напряжение на рынке труда было уменьшено. А пробелы из-за недостатка работников были заполнены.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что более 600 тысяч иностранцев платят взносы Службе социального обеспечения Польши. Из них две трети составляют граждане Украины. Об этом свидетельствуют данные польской службы за март.

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Количество украинцев в соседней стране росло каждый год, несмотря на страхи, что Польша станет для них лишь недолгой остановкой на пути к более состоятельным странам еврозоны после введения безвизового режима с ЕС.

"Кое-кто смог предсказать, что будет больше проблем на рынке труда включительно с ростом зарплат. Оказалось, что компании смогли усилить занятость, поскольку нет препятствий ни для притока местных работников, ни для работников из Украины", - пояснил председатель Национального банка Польши Адам Глапинский.

Согласно оценкам по методологии ЕС, уровень безработицы в Польше сегодня упал до рекордно низкого показателя - 3,8%. При этом, экономический рост страны составляет около 5% в год.

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Более 2 миллионов поляков уехали за границу после того, как Польша вступила в ЕС в 2004 году. Теперь в каждой пятой польской компании работают украинцы. В агентства Personnel Service предполагают, что к концу 2019 года количество граждан Украины, которые работают в соседней стране, вырастет еще на 30%.