Эксперты спрогнозировали, что будет с ценами на жилье в Киеве

По прогнозам экспертов, в преддверии результатов президентских выборов стоимость жилья на первичном рынке столице будет оставаться стабильной.

В преддверии результатов президентских выборов стоимость жилья на первичном рынке Киева будет оставаться стабильной на уровне 23 тыс. грн/кв. м.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба информационно-аналитического портала о новостройках 3m2, ссылаясь на данные портала ЛУН.

Отмечается, что по итогам марта на первичном рынке Киева средняя стоимость жилья осталась на уровне показателей февраля и составила 23 000 грн/кв. м. При этом минимальная цена квадратного метра в новостройках в марте составила 16 000 грн.

Стоимость новостроек в долларовом эквиваленте за февраль-март осталась прежней — в среднем 850 долл./кв. м.

«Еще в январе квадратный метр стоил 23 700 грн/кв. м, таким образом, по итогам I квартала 2019 года цена на первичном рынке Киева снизилась на 2,95%», - цитирует пресс-служба эксперта по недвижимости Викторию Берещак.

Эксперт отметила, что относительное затишье на рынке первичного жилья в марте было вызвано психологическими факторами: потенциальный покупатель занял выжидательную позицию, ожидая окончания избирательного процесса.

«На рынке наблюдается некое затишье, вызванное политическими факторами. Платежеспособный покупатель ждет окончательных результатов выборов, при этом внимательно отслеживает курсовые колебания валют. Чувствуется некая растерянность: будут ли цены “падать” или “рваться вверх”. На мой взгляд, ждать каких-то резких колебаний средней цены на квартиры в Киеве не стоит. Все изменения будут в пределах 1-3% по причине объективных сезонных факторов, которые включают в себя удорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ», - считает Берещак.

Также, эксперт отметила, что в большинстве районов Киева по итогам прошлого месяца наблюдается снижение цены за квадратный метр и лишь в Деснянском районе она выросла на 1,69%, - до 18100 грн/кв. м.

«Больше всего просела цена на Оболони – здесь средняя стоимость новостроек по итогу прошлого месяца составила 18 800 грн/кв. м, что на 8,29% меньше, чем в феврале. Снизилась цена и в Шевченковском районе: на 4,41%, до 32 500 грн/кв. м», - отметила Берещак.

Как сообщал УНИАН, показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в 2018 году сократился на 5,7% по сравнению с 2017 годом и составил 8,689 млн кв. м.