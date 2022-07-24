Волонтеры могут оплачивать товары военного назначения через SWIFT-перевод, к которому прикрепляется счет на оплату.

Волонтеры-физические лица могут покупать за рубежом товары военного назначения в пределах лимита до 400 тыс. грн в месяц, поэтому на них не влияют ограничения на расчеты гривневыми картами за рубежом в пределах 100 тыс. грн.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщила первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"Вопрос волонтерского движения всегда был в фокусе внимания Национального банка. Еще в апреле мы разрешили физлицам, несмотря на все ограничения, переводить за рубеж до 400 тыс. грн в месяц, если назначение - это оплата за товары военного назначения. Перечень товаров, которые можно приобрести за эти 400 тыс. грн физическому лицу, мы составляли вместе с банками и волонтерами. Это, в первую очередь, средства защиты, бронежилеты, беспилотники, военные аптечки, то есть это очень широкий перечень", - сказала Рожкова.

Она пояснила, что воспользоваться этим лимитом можно через SWIFT-перевод, к которому прикрепляется инвойс-счет, который оплачивается. Эта функция, по словам Рожковой, на сегодня доступна в подавляющем большинстве банков даже онлайн.

"Поэтому с этой точки зрения мы не видим каких-то существенных ограничений. Если говорить о фондах, ФЛП, то они работают на рынке как юридические лица, и поэтому на них эти ограничения не распространяются. Поэтому на сегодняшний день я бы не говорила, что лимит 100 тыс. грн – это расчет гривневой картой за границей - что он приведет к критической ситуации с волонтерским движением. Поэтому я бы рекомендовала пользоваться теми инструментами, которые на сегодня доступны для волонтеров-физических лиц", - отметила первый заместитель главы НБУ.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Национальный банк Украины ввел ряд мер для сбалансирования валютного рынка и поддержания устойчивости экономики в условиях войны. В частности, регулятор установил ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

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