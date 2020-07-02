Кабмин выделил средства на жилье для военных, которые получили ранения на Донбассе

Деньги пойдут на помощь военным, которые были ранены на Донбассе.

Кабинет министров Украины выделил 305 млн грн на приобретение жилья для украинских военных и их семей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что помощь от государства получат военнослужащие, принимавшие участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получившие ранения.

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По его словам, 305 млн гривен пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.

«Эти люди защищали нашу независимость и территориальную целостность. Наши военные – это наши герои, поэтому мы как правительство и общество должны отдавать им должное, в том числе создавать достойные условия для проживания и работы. Это очень важно, чтобы наши ребята на передовой видели и понимали, что государство здесь на мирной земле, подставляет плечо и помогает им и их семьям. И поэтому наше решение сегодня – оно не только о социальных обязательствах, а оно также о национальной безопасности нашей страны», – заявил премьер-министр.

Как сообщал ранее УНИАН, окружной административный суд города Киева просят обязать Кабинет министров увеличить денежную помощь участникам боевых действий.

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