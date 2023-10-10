Доступ к декларациям должен быть обеспечен не позднее 60 дней со дня вступления в силу закона о возобновлении электронного декларирования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9534, который предусматривает возвращение и открытие электронных деклараций.

Об этом говорится в карточке проекта закона на сайте парламента, где указано, что 10 октября документ вернули в парламент с подписью главы государства. Доступ к декларациям должен быть обеспечен не позднее 60 дней со дня вступления в силу закона о возобновлении электронного декларирования.

Электронное декларирование

Электронное декларирование для чиновников и депутатов отменили после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Видео дня

В сентябре 2023 года Рада возобновила э-декларирование, но депутаты боялись показать свое состояние.

По словам первого заместителя председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина, подготовленный ко второму чтению законопроект предусматривал закрытость реестра деклараций еще на один год.

5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законы о восстановлении электронного декларирования, а также об ответственности за несвоевременное представление деклараций. При этом подготовленный ко второму чтению законопроект предусматривал закрытость реестра деклараций еще на один год.

Зеленский ветировал закон об э-декларировании.

20 сентября 2023 года стало известно, что э-декларации будут открытыми, поскольку Рада проголосовала за предложения Зеленского. Депутаты исправили закон об е-декларировании 341 голосом.

Вас также могут заинтересовать новости: