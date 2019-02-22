Ученые нашли древние реки на Марсе

Ученых интересует, поддерживал ли древний марсианский климат жизнь.

Европейское космическое агентство обнародовало фото поверхности Марса, на которых видны ручьи и долины. По мнению ученых, это следы древних рек, которые когда-то текли на поверхности Красной планеты.

Сегодня поверхность Марса – это холодное и сухое место. Но по мнению европейских ученых, так было не всегда, пишет Daily Star. Когда-то у планеты была более теплая и влажная атмосфера. А это означает, что на ее поверхности постоянно текла вода. В районе южной марианской возвышенности под названием Гюйгенс ученые обнаружили следы рек, которые были сформированы около четырех миллионов лет назад.

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«Исследования последних лет все более убедительно указывают на то, что планета когда-то имела толстую и плотную атмосферу, которая была способна сохранять большее количество тепла. Такие условия могли облегчить и поддерживать поток жидкой воды на поверхности», - говорится в сообщении Европейского космического агентства.

«Хоть таких условий больше нет, мы видим четкие следы былой активности воды, следы от которой простираются по марсианской поверхности», - говорится в сообщении.

Теперь ученые интересуются, мог ли древний климат поддерживать жизнь на Марсе. Ведь его обнаружение всегда было «ключевой темой всего исследования» планеты.

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«В следующем году Европейское космическое агенство и «Роскомсос» запустят миссию ExoMars с аппаратом на борту, который недавно был назван именем Розалинды Франклин, а также поверхностную научную платформу. Этот аппарат объедет интересные места, где проведет буровые работы в поисках признаков жизни под поверхностью. Эта миссия первая в своем роде», - говорится в сообщении агентства.