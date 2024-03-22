По словам Мартиньша Казакса, Запад должен перестать беспокоиться о финансовых и юридических последствиях изъятия доходов от замороженных активов РФ.

Европейскому Союзу придется в конце концов конфисковать российские активы, если он хочет, чтобы Украина победила в противостоянии РФ. Об этом в комментарии Politico заявил глава центрального банка Латвии Мартиньш Казакс.

По его словам, Запад должен перестать беспокоиться о финансовых и юридических последствиях изъятия доходов от замороженных активов России для вооружения Украины.

"Конечно, средства агрессора должны быть использованы. В геополитическом смысле украинцам нужны деньги, и мы должны их предоставить - это в наших общих интересах", - отметил Казакс.

Он пояснил, что вопрос заключается в том, взимаете ли вы налоги со своих граждан или используете активы агрессора.

"Если война будет долгой, кровопролитной и чрезвычайно дорогой, в один момент вам придется зайти в активы", - подчеркнул глава центробанка Латвии.

Он добавил, что поддержка украинских военных усилий не противоречит узкой главной цели Европейского центробанка по поддержанию ценовой стабильности и влиянию цен на энергоносители на инфляционный всплеск за последние два года.

Замороженные активы РФ в Евросоюзе - последние новости

13 марта Европарламент определил судьбу конфискованных российских активов. Согласно резолюции относительно директивы о выявлении и аресте активов криминального происхождения, российские активы, конфискованные из-за ее агрессивной войны, должны стать "вкладом в восстановление Украины".

Позже УНИАН сообщал, что Европа нашла способ заставить Россию заплатить за оружие для Украины. В Брюсселе одобрили план, который позволит предоставлять Киеву до 3 миллиардов евро в год или до 15 миллиардов евро по 2027 год, в зависимости от рыночных условий. Первый платеж может быть осуществлен уже в июле.

Сейчас российские активы на Западе заморожены, но не конфискованы. То есть РФ не может ими распоряжаться, но остается их владельцем. Всего в странах ЕС заморожено более 217 млрд долларов российских активов.

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