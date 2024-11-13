По словам главы европейской дипломатии, в случае прекращения военной помощи Киеву со стороны Вашингтона ЕС должен будет приложить огромные усилия.

Европейский Союз должен найти решение относительно дальнейшей судьбы замороженных активов РФ, а не только относительно доходов от них. Об этом во время выступления в Европарламенте на слушаниях, посвященных отношениям ЕС и США после победы Дональда Трампа на выборах президента, сказал высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет мало", - заявил дипломат.

По словам Борреля, в случае прекращения военной помощи Киеву со стороны Вашингтона Евросоюз должен будет приложить огромные усилия.

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"США предоставили Украине на 25% больше военной помощи, чем Евросоюз. Чтобы Евросоюз смог компенсировать помощь США, потребуются огромные промышленные и финансовые усилия", - подчеркнул политик.

При этом он выразил надежду, что Трамп "не сделает на посту президента" все то, о чем он "заявлял в ходе предвыборной кампании", включая возможное ограничение предоставления помощи Украине.

Предыдущие заявления Борреля

Как сообщал УНИАН, накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США ЕС должен увеличить помощь для Украины. По его словам, ЕС должен взять на себя ответственность в отношении Украины.

Ранее Боррель заявил, что на пути к вступлению в ЕС Украина имеет лучший результат, чем некоторые другие государства. Как сказал дипломат, в последнем отчете о расширении ЕС Украина получила очень высокую оценку.

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