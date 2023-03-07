Глава НАПК Александр Новиков, оценивая принятый парламентом законопроект №5655, отметил, что этот проект является частью антикоррупционной стратегии.

Цифровизация разрешительной системы в сфере строительства является частью антикоррупционной стратегии, принятой парламентом. Об этом, говоря о реформировании сферы градостроительства (проект закона №5655) сообщил глава НАПК Александр Новиков.

"Ее (цифровизацию, - ред.) поддержали все стейкхолдеры в сфере градостроительства. То есть этот закон реализует антикоррупционную стратегию", - сказал Александр Новиков.

Он также отметил, что позиция НАПК по проекту №5655 всегда оставалась неизменной.

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"В 2021 году мы провели его антикоррупционную экспертизу, указали на большое количество коррупционных рисков и дали рекомендации по их устранению. Ко второму чтению все риски, по которым мы проводили антикоррупционную экспертизу в 2021 году, были устранены", - подчеркнул глава НАПК Новиков.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5655, который системно изменит "правила игры" в сфере градостроительства.

В Министерстве развития сообществ, территорий и инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации выступили с поддержкой законодательной инициативы по реформе градостроительства-законопроекту №5655. По словам Александра Кубракова, вице-премьера по восстановлению Украины, цифровизация процессов в области строительства равна антикоррупционности.