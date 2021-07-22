Возмещенная ГФС в бюджет по уголовным производствах сумма за неполных 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет, подчеркнул Вадим Мельник.

За полгода ГФС обеспечила возмещение ущерба по уголовным производствам почти на 2 миллиарда гривень.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель ГФС Вадим Мельник.

"С начала текущего года мной были определены два приоритетных направления работы Государственной фискальной службы Украины. Это противодействие теневым рынкам подакцизной продукции, а также незаконному формированию НДС и легализации товаров из теневого сектора экономики через так называемые “скрутки”. О результатах работы службы в этих сферах мы говорим чаще всего", - написал он.

Кроме этого, Мельник отметил, что ГФС занимается обеспечением правоохранительной деятельности и в других направлениях, в частности: обеспечение возмещения убытков в уголовных процессах, предотвращением незаконного возмещения НДС и рядом других.

"Замечу, что на сегодня ГФС насчитывает около 3 тысяч личного состава следователей и оперативников, которые осуществляют правоохранительную функцию и обеспечивают результаты работы службы. Это самое маленькое за историю существования налоговой милиции количество и, кстати, с наименьшим среди других правоохранительных органов уровнем зарплаты (примерно 10-12 тыс. грн в месяц),- подчеркнул председатель ГФС", - отметил он.

Несмотря на это, в течение первого полугодия, по данным председателя ГФС, работниками службы обеспечено возмещение ущерба по уголовным производствах в сумме 864 млн грн.

"А в июле дополнительно обеспечено возмещение ущерба по одному из уголовных производств в сумме 1,1 млрд грн. Следовательно, общая сумма средств, фактически поступивших в бюджет Украины, достигает почти 2 млрд грн", - сообщил Мельник.

Таким образом, возмещен ГФС в бюджет по уголовным производствам сумма за неполных 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает ежегодные показатели прошлых лет, подытожил председатель ГФС.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь