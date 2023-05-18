Открывайте карту єВідновлення в ПУМБ Online – получайте от государства денежную помощь, а от банка бонус на восстановление и кэшбек на товары для строительства и ремонта сразу после поступления выплаты.
ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення - государственной программы помощи за поврежденное в результате боевых действий жилье, которое не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Право на эту выплату имеют граждане Украины – владельцы недвижимости. Полученные средства можно будет использовать на ремонт жилья.
Чтобы принять участие в программе єВідновлення необходимо:
- Подать заявление. Это можно сделать на портале или в приложении Дія. Если заявка была подана ранее, повторно это делать не нужно.
- Открыть карту єВідновлення в приложении ПУМБ Online. Также можно открыть карту при подаче заявления в приложении Дія.
- Подать заявление на получение денежной помощи по программе єВідновлення в приложении Дія. Необходимо выбрать вариант получения выплат на карту от ПУМБ.
- Дождаться результатов проверки поврежденного имущества комиссией, которая зафиксирует разрушения и определит сумму помощи. После проверки решение будет внесено в Реестр.
- Получить подтверждение и денежніе средства на карту єВідновлення от ПУМБ.
Владельцы карты єВідновлення от ПУМБ гарантированно получат:
✔️ бонус в размере 500 грн, который можно вывести на карту после зачисления выплаты от государства;
✔️ кэшбек категория єВідновлення + в размере 2% на товары для строительства и ремонта.
Эту категорию кэшбека можно выбрать в течение 3 месяцев после получения выплаты от государства. Максимальная сумма кэшбека – 500 грн. в месяц, удерживается налог на кэшбек в размере 19,5%.
Все начисления от банка будут поступать на дебетовую карту клиента для использования на любую цель.
Не откладывайте, открывайте карту єВідновлення прямо сейчас и получайте выгоду от ПУМБ!
Условия программы єВідновлення:
- средства предоставляются на приобретение товаров и услуг исключительно в безналичной форме.
- Рассчитаться картой єВідновлення можно только за определенные категории товаров. Детальная информация на сайте программы.
- Пополнение, переводы, снятие наличных денег и оплата других категорий товаров этой картой невозможны.
- Потратить средства можно в несколько платежей у разных поставщиков услуг.
- Оформление и обслуживание карты єВідновлення – бесплатное.
- Решения о выплатах, независимо от формы заявки, принимают специальные комиссии, созданные исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями.
- Средства необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этого остаток средств будет автоматически возвращена в бюджет.