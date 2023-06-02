Индекс Nikkei вырос до самого высокого уровня с июля 1990 года.

После того, как американские законодатели проголосовали за повышение потолка госдолга, японский индекс Nikkei взлетел до 32-летнего максимума.

Как сообщает Reuters индекс Nikkei вырос на 1,21% до 31 384,93 - самого высокого уровня с июля 1990 года, а основные фондовые индексы США закрылись на самых высоких уровнях с августа 2022 года.

За последние пять сессий Nikkei поднялся на 2%, что стало восьмым недельным ростом подряд. В пятницу 202 акции, входящие в состав индекса, выросли в цене, тогда как только 16 упали.

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Индекс Nikkei

Один из важнейших фондовых индексов Японии. Исчисляется как простое среднее арифметическое цен акций 225 крупнейших компаний первой секции Токийской фондовой биржи. Впервые индекс был опубликован 7 сентября 1950 г. Токийской фондовой биржей под названием TSE Adjusted Stock Price Average.

Отмена дефолта США

1 июня 2023 года Палата представителей США одобрила законопроект о приостановлении потолка госдолга в размере 31,4 трлн долл. Решение было принято при поддержке большинства как демократов, так и республиканцев.

2 июня 2023 года Сенат США принял двухпартийный закон, который отменяет потолок госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, тем самым предотвратив дефолт. Принятый закон приостанавливает действие установленного лимита федеральных заимствований до 1 января 2025 года.

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