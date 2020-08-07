На Киевщине погорел на взятке глава отдела налоговой службы
Правоохранители задержали начальника отдела одного из управлений налоговой службы в Киевской области во время получения неправомерной выгоды.
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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
По данным следствия, налоговик требовал 15 тысяч гривень от гражданки за снятие с реестра налогового залога движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного на ее покойного сына, и замену на оборотные активы.
Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса и ходатайство об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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