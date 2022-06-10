Законопроект будет передан на рассмотрение в парламент.

Кабинет министров Украины утвердил законопроект, который предусматривает возможность растаможки автомобилей с помощью электронного сервиса государственных услуг "Дия".

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается в его Telegram-канале.

"Сегодня мы проголосуем и передадим законопроект, который предусматривает растаможку авто в "Дии". Все максимально просто и удобно. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей будет происходить автоматически. Оплатить можно прямо в приложении, а весь процесс растаможки - не более 5 минут", - сказал он.

По его словам, таким образом планируется преодолеть коррупцию при растаможке автомобилей.

"Таможенники не будут влиять на форму растаможки. Ее будут определять исключительно характеристики авто, объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность", - сказал Шмигаль.

По его словам, законопроект предусматривает освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями, а также меньшую ставку для авто с гибридными двигателями.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров будет просить депутатов Верховной Рады отменить беспошлинный ввоз в Украину автомобилей гражданами.

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