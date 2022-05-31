Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.

С сегодняшнего дня на социальной платформе "еДопомога" реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"С сегодняшнего дня люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут сформировать на социальной платформе "єДопомога" заявку на получение денежной помощи от международных организаций. Для этого нужно заполнить персональные данные и указать IBAN - международный номер банковского счета. Этот номер можно узнать в личном кабинете или в приложении банка, где открыт банковский счет человека", - сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что данные, которые человек указывает в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Кабинет министров расширил перечень граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн ежемесячно от международных гуманитарных организаций.

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