Выплата осуществлена относительно 2019 отчетного года.

Украина сегодня, 31 мая, осуществила первую выплату по государственным деривативам (ВВП варрантам) на сумму 40,75 млн долл.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в ответ на запрос УНИАНа.

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«31 мая 2021 года Украина осуществила первую выплату по государственным деривативам на сумму 40 млн. 750 тыс. 645 долл. 60 центов», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выплата осуществлена относительно 2019 отчетного года.

Доразмещение еврооблигаций

Ранее Минфин заявлял о необходимости заплатить по ВВП-варрантам 40 млн долл. вследствие роста ВВП в 2019 году.

В августе 2020 года Минфин осуществил доразмещение еврооблигаций с погашением в 2020 году на сумму 0,33 млрд долл., которые в полном объеме были использованы для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов), проведение которого стало возможным благодаря изменениям, внесенным в закон о государственном бюджете Украины в апреле 2020 года.

1 сентября 2020 года Министерство финансов Украины погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более 2 млрд долл.

Справка УНИАН. Министерство финансов Украины в ноябре 2015 года заявило о завершении частичной реструктуризации госдолга в объеме 18 млрд долл. В обмен на эти облигации были выпущены новые облигации с доходностью 7,75% годовых и погашением с 2019 по 2027 год, а также государственные деривативы.

По информации тогдашнего министра финансов Натальи Яресько, при росте ВВП Украины ниже 3% после 2020 года инвесторы-участники реструктуризации не будут получать платежи по деривативам, в то время как при более высоком росте экономики получат вознаграждение.

По данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2019 году составил 3,2%

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Автор: Богдан Слуцкий