Рост ВВП не всегда на прямую влияет на финансовую ситуацию граждан. Украинская экономика показывает рост за счет лишь двух факторов.
"Не всегда рост ВВП отражается на кошельке и наоборот, хотя потребительские расходы, наша возможность покупать и то, что мы реально покупаем, и является составляющей ВВП, но в Украине есть много других факторов. К примеру, огромные государственные закупки, которые у нас есть, - это тоже составляющая ВВП. Госзакупки у нас проводятся, в том числе за счет не только налогов, но и денежных поступлений от наших партнеров. Инвестиции демонстрируют позитив, но это маленькая доля роста украинского ВВП", - рассказал доктор экономических наук, соучередитель центра экономического возобновления Алексей Длигач в эфире телемарафона.
При этом он указал, что разница между импортом и экспортом ухудшается, что негативно отображается на нашем ВВП. По его словам, ВВП растет на двух показателях – госзакупках и на потребительских расходах.
"Украинцы действительно стали больше тратить в среднем на человека, в частности на покупку продуктов или оплату коммунальных услуг. С одной стороны, это свидетельствует о том, что реальные доходы населения выросли. В 2023 году украинцы стали себе больше позволять и это привело к ростку ВВП, а не наоборот", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что сам по себе рост ВВП никак не влияет на гражданина, хотя есть посредственное влияние.
"Рост ВВП дает возможность увеличить инвестиции, дает рост бизнесу, а это новые рабочие места, увеличение зарплат. Рост экономики позитивно отображается на всех процессах в стране. К примеру, в Украине рост ВВП позволяет быть более обороноспособной", - подытожил Длигач.
Рост экономики Украины в 2024 году - последние новости
В феврале первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рост экономики по результатам 2024 года прогнозируют на уровне не менее 4,6%.
При этом в Минэкономики оценили рост ВВП в январе на уровне 3,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По мнению экспертов, это обусловлено растущим инвестиционным спросом, а также доступностью внешних рынков для украинского производителя.
В то же время согласно данным Госстата Украины, реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился на 5,3%, а номинальный ВВП составил 6537,8 млрд грн.