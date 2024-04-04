Алексей Длигач отметил, что украинцы в среднем стали больше тратить.

Рост ВВП не всегда на прямую влияет на финансовую ситуацию граждан. Украинская экономика показывает рост за счет лишь двух факторов.

"Не всегда рост ВВП отражается на кошельке и наоборот, хотя потребительские расходы, наша возможность покупать и то, что мы реально покупаем, и является составляющей ВВП, но в Украине есть много других факторов. К примеру, огромные государственные закупки, которые у нас есть, - это тоже составляющая ВВП. Госзакупки у нас проводятся, в том числе за счет не только налогов, но и денежных поступлений от наших партнеров. Инвестиции демонстрируют позитив, но это маленькая доля роста украинского ВВП", - рассказал доктор экономических наук, соучередитель центра экономического возобновления Алексей Длигач в эфире телемарафона.

При этом он указал, что разница между импортом и экспортом ухудшается, что негативно отображается на нашем ВВП. По его словам, ВВП растет на двух показателях – госзакупках и на потребительских расходах.

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"Украинцы действительно стали больше тратить в среднем на человека, в частности на покупку продуктов или оплату коммунальных услуг. С одной стороны, это свидетельствует о том, что реальные доходы населения выросли. В 2023 году украинцы стали себе больше позволять и это привело к ростку ВВП, а не наоборот", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сам по себе рост ВВП никак не влияет на гражданина, хотя есть посредственное влияние.

"Рост ВВП дает возможность увеличить инвестиции, дает рост бизнесу, а это новые рабочие места, увеличение зарплат. Рост экономики позитивно отображается на всех процессах в стране. К примеру, в Украине рост ВВП позволяет быть более обороноспособной", - подытожил Длигач.

Рост экономики Украины в 2024 году - последние новости

В феврале первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что рост экономики по результатам 2024 года прогнозируют на уровне не менее 4,6%.

При этом в Минэкономики оценили рост ВВП в январе на уровне 3,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По мнению экспертов, это обусловлено растущим инвестиционным спросом, а также доступностью внешних рынков для украинского производителя.

В то же время согласно данным Госстата Украины, реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился на 5,3%, а номинальный ВВП составил 6537,8 млрд грн.

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